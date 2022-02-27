Россия наконец-то признала, что в Украине погибло более одного солдата РФ
Воскресенье, 27 февраля 2022, 20:17
Министерство обороны РФ впервые сообщило, что в войне с Украиной есть "погибшие и раненые" российские солдаты.
Источник: заявление представителя Минобороны России Игоря Калашникова, обнародованное российским информационным агентством ТАСС
Прямая речь: "К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи".
Детали: В своем заявлении Калашников избежал точных данных о количестве потерь РФ и пытался манипулировать, мол, "их гораздо меньше, чем у Украины".
Что предшествовало: До 27 февраля россияне не предоставляли информацию о своих боевых потерях. Впервые о смерти кадрового русского солдата сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
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