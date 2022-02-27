Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия наконец-то признала, что в Украине погибло более одного солдата РФ

"Украинская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 19:17

Министерство обороны РФ впервые сообщило, что в войне с Украиной есть "погибшие и раненые" российские солдаты.

Источник: заявление представителя Минобороны России Игоря Калашникова, обнародованное российским информационным агентством ТАСС

Прямая речь: "К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи".

Реклама:

Детали: В своем заявлении Калашников избежал точных данных о количестве потерь РФ и пытался манипулировать, мол, "их гораздо меньше, чем у Украины".

Что предшествовало: До 27 февраля россияне не предоставляли информацию о своих боевых потерях. Впервые о смерти кадрового русского солдата сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: