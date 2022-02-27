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Війна Росії проти України: за 4 дні загинули 16 дітей

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 20:20

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про загибель 16 дітей в Україні внаслідок дій російських окупаційних військ, починаючи з 24 лютого.

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу "Рада" в неділю, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Четверта доба... цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося.

Це результати того, що коїть російська армія, яку не можна назвати армією, оскільки по медиках, по дітях, про школах, по дитячих садках стріляє не армія - стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія - це терористи".

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Теми: війна
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