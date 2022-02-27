Війна Росії проти України: за 4 дні загинули 16 дітей
Неділя, 27 лютого 2022, 19:20
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про загибель 16 дітей в Україні внаслідок дій російських окупаційних військ, починаючи з 24 лютого.
Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу "Рада" в неділю, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Четверта доба... цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося.
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Це результати того, що коїть російська армія, яку не можна назвати армією, оскільки по медиках, по дітях, про школах, по дитячих садках стріляє не армія - стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія - це терористи".