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Война России против Украины: за 4 дня погибли 16 детей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:20

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о гибели 16 детей в Украине в результате действий российских оккупационных войск, начиная с 24 февраля.

Источник: Ляшко в эфире телеканала "Рада" в воскресенье, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Четвертые сутки... круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось.

Это результаты того, что русская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия - стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы".

Темы: война
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