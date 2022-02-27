Война России против Украины: за 4 дня погибли 16 детей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о гибели 16 детей в Украине в результате действий российских оккупационных войск, начиная с 24 февраля.

Источник: Ляшко в эфире телеканала "Рада" в воскресенье, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Четвертые сутки... круглосуточно оперируя раненых, мы спасаем жизнь. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось.

Это результаты того, что русская армия, которую нельзя назвать армией, поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садам стреляет не армия - стреляют террористы. И я еще раз заявляю: это не армия – это террористы".