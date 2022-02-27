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У Бердянськ зайшли окупаційні війська

Роман Кравець, Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 20:57

У Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Джерело: повідомлення УП від місцевих жителів

Деталі: Російська техніка не стоїть на місці та постійно змінює місця дислокації.

 

Мешканці інформують, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.

Так само повідомляється, що в окупаційних військ закінчується пальне і вони шукають, де зможуть заправитися.

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Теми: війнаБердянськ
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