У Бердянськ зайшли окупаційні війська

У Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Джерело: повідомлення УП від місцевих жителів

Деталі: Російська техніка не стоїть на місці та постійно змінює місця дислокації.

Мешканці інформують, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.

Так само повідомляється, що в окупаційних військ закінчується пальне і вони шукають, де зможуть заправитися.

Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022