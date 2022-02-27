У Бердянськ зайшли окупаційні війська
Неділя, 27 лютого 2022, 20:57
У Бердянськ зайшла російська військова техніка.
Джерело: повідомлення УП від місцевих жителів
Деталі: Російська техніка не стоїть на місці та постійно змінює місця дислокації.
Мешканці інформують, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.
Так само повідомляється, що в окупаційних військ закінчується пальне і вони шукають, де зможуть заправитися.
Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022
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