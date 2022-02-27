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В Бердянск вошли оккупационные войска

Роман Кравец, Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:57

В Бердянск вошла русская военная техника.

Источник: сообщение УП от местных жителей

Детали: Российская техника не стоит на месте и постоянно меняет места дислокации.

 

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах.

Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.

Темы: войнаБердянск
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