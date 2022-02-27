В Бердянск вошли оккупационные войска

В Бердянск вошла русская военная техника.

Источник: сообщение УП от местных жителей

Детали: Российская техника не стоит на месте и постоянно меняет места дислокации.

Реклама:

Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах.

Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.

Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No ВИДЕО ДНЯ February 27, 2022