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В Бердянск вошли оккупационные войска

Роман Кравец, Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 19:57

В Бердянск вошла русская военная техника.

Источник: сообщение УП от местных жителей

Детали: Российская техника не стоит на месте и постоянно меняет места дислокации.

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Жители информируют, что оккупанты мародерят в продуктовых магазинах.

Также сообщается, что у оккупационных войск заканчивается топливо и они ищут, где смогут заправиться.

Темы: войнаБердянск
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