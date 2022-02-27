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На Херсонщині домовилися про евакуацію частини людей з окупованої території

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 20:21
На Херсонщині домовилися про евакуацію частини людей з окупованої території
Володимир Коваленко, nk-online.tv

Із російськими військовими досягли домовленості про евакуацію людей з двох окупованих ними населених пунктів Новокаховського району Херсонщини.

Джерело: міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі Hromadske

Деталі: За його словами, переговори з російськими військами завершились, і попередньо в понеділок, 28 лютого, населення евакуюють із двох населених пунктів Новокаховського району.

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"Поки все готуємо. Автобуси наші комунальні, домовилися також із гуртожитками, про певну кількість продуктів харчування", — зазначив Коваленко.

Також він підтвердив інформацію про те, що в місті багато російських військових.

"Вони у місті. Час від часу чуємо стрілянину. Ну, в нас тут Каховська ГЕС. На жаль, це так", — сказав Коваленко.

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Також він зазначив, що в лікарнях зараз вистачає медикаментів, проблеми існують лише з ліками для мешканців.

Також Коваленко повідомив, що його заступник Володимир Арнаут, якого було поранено, залишився живим.

Що передувало: Каховська ГЕС перебуває під контролем російських окупантів з 24 лютого, Нова Каховка окупована.

Теми: Херсонська область
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