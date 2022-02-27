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В Херсонской области договорились об эвакуации части людей с оккупированной территории

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:21
В Херсонской области договорились об эвакуации части людей с оккупированной территории
Владимир Коваленко, nk-online.tv

С российскими военными достигли договоренности об эвакуации людей из двух оккупированных ими населенных пунктов Новокаховского района Херсонской области.

Источник: городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Hromadske

Детали: По его словам, переговоры с российскими войсками завершились, и предварительно в понедельник, 28 февраля, население эвакуируют из двух населенных пунктов Новокаховского района.

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"Пока все готовим. Автобусы наши коммунальные, договорились также с общежитиями, об определенном количестве продуктов питания", - отметил Коваленко.

Также он подтвердил информацию, что в городе много российских военных.

"Они в городе. Время от времени слышим стрельбу. Ну у нас здесь Каховская ГЭС. К сожалению, это так", - сказал Коваленко.

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Также он отметил, что в больницах сейчас хватает медикаментов, проблемы существуют только с лекарством для жителей.

Также Коваленко сообщил, что его заместитель Владимир Арнаут, который был ранен, остался жив.

Что предшествовало: Каховская ГЭС находится под контролем российских кафиров с 24 февраля, Новая Каховка оккупирована.

Темы: Херсонская область
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