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Кличко закликає киян провести ніч в укриттях

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 20:42
Кличко закликає киян провести ніч в укриттях
СТОЛИЧНЕ МЕТРО В ЧАС ВІЙНИ. ФОТО УП

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються обороняти столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях.

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Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних".

Теми: КиївВіталій Кличко
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