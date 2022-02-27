Кличко закликає киян провести ніч в укриттях

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються обороняти столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях.

Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних".