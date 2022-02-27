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Кличко призывает киевлян провести ночь в укрытиях

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 21:42
СТОЛИЧНОЕ МЕТРО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. ФОТО УП

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян провести ближайшую ночь в укрытиях.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "Сегодняшняя ночь снова будет сложной. Потому наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян я призываю провести эту ночь в укрытиях.

Ибо враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских".

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Темы: КиевВиталий Кличко
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