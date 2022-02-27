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Збірна Росії з футболу гратиме без гімну та прапора

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 21:55

ФІФА ввела низку санкцій щодо Росії через напад на Україну. Команда не зможе грати під гімном та прапором Росії, а також називатиметься "РФС".

Джерело: сайт FIFA

Деталі: ФІФА засуджує застосування Росією сили та вторгнення в Україну.

Асоціація закликає до невідкладного відновлення миру та до конструктивного діалогу.

Бюро Ради ФІФА – за участю президента ФІФА та шести президентів Конфедерації – одноголосно вирішило вжити негайних перших заходів відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК):

  • На території Росії не проводяться міжнародні змагання, "домашні" матчі проводяться на нейтральній території та без глядачів.
  • Асоціація-член, що представляє Росію, бере участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".
  • У матчах, в яких беруть участь команди з Футбольного союзу Росії, не використовуватимуться прапор чи гімн Росії.

Що стосується майбутніх відбіркових матчів Чемпіонату світу з футболу 2022 року, ФІФА врахувала позиції, висловлені через соціальні мережі Польської футбольної асоціації, Футбольної асоціації Чеської Республіки та Шведської футбольної асоціації, і вже вступила в діалог з ними.

Передісторія: Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша наголосив, що збірна відмовляється грати проти Росії в стиковому матчі відбору ЧС-2022.

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Теми: Росіявійнафутбол
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