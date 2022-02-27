Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 21:55

ФИФА ввела ряд санкций в отношении России из-за нападения на Украину. Команда не сможет играть под гимном и флагом России, а также будет называться РФС.

Источник: сайт FIFA

Детали: ФИФА осуждает применение Россией силы и вторжения в Украину.

Ассоциация призывает к немедленному восстановлению мира и конструктивному диалогу.

Бюро Совета ФИФА – с участием президента ФИФА и шести президентов Конфедерации – единогласно решило принять немедленные первые меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК):

  • На территории России не проводятся международные соревнования, домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.
  • Ассоциация-член, представляющая Россию, участвует в любых соревнованиях под названием "Российский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".
  • В матчах, в которых принимают участие команды из Футбольного союза России, не будут использоваться флаг или гимн России.

Что касается предстоящих отборочных матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА учла позиции, высказанные через социальные сети Польской футбольной ассоциации, Футбольной ассоциации Чешской Республики и Шведской футбольной ассоциации, и уже вступила в диалог с ними.

Предыстория: Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подчеркнул, что сборная отказывается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcиявойнафутбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ

ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Все новости...
Росcия
Байрактар уничтожил оккупантский ЗРК "Бук" под Житомиром
Россия наконец-то признала, что в Украине погибло более одного солдата РФ
Легендарный "Призрак Киева" сбил уже 10 вражеских самолетов
Последние новости
18:51
"Победа ценнее тюльпанов": что украинцы думают о 8 марта во время войны
18:46
фото, видео"Залечь на Волыни": СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в терроборону
18:35
Великобритания отказывается от российской нефти
18:34
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
18:33
В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово
18:31
Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов
18:30
Украина привлекла 6,7 миллиарда из второй продажи военных облигаций
18:29
"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ
18:20
Бойко и Ко решили помогать властям и территориальной обороне
18:15
Группа "Жадан и Собаки" простилась с критикующей Зеленского песней
Все новости...