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Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:55
Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

ФИФА ввела ряд санкций в отношении России из-за нападения на Украину. Команда не сможет играть под гимном и флагом России, а также будет называться РФС.

Источник: сайт FIFA

Детали: ФИФА осуждает применение Россией силы и вторжения в Украину.

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Ассоциация призывает к немедленному восстановлению мира и конструктивному диалогу.

Бюро Совета ФИФА – с участием президента ФИФА и шести президентов Конфедерации – единогласно решило принять немедленные первые меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК):

  • На территории России не проводятся международные соревнования, домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей.
  • Ассоциация-член, представляющая Россию, участвует в любых соревнованиях под названием "Российский футбольный союз (РФС)", а не "Россия".
  • В матчах, в которых принимают участие команды из Футбольного союза России, не будут использоваться флаг или гимн России.

Что касается предстоящих отборочных матчей Чемпионата мира по футболу 2022 года, ФИФА учла позиции, высказанные через социальные сети Польской футбольной ассоциации, Футбольной ассоциации Чешской Республики и Шведской футбольной ассоциации, и уже вступила в диалог с ними.

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Предыстория: Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подчеркнул, что сборная отказывается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Темы: Росcиявойнафутбол
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