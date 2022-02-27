Ворог прикривається жінками та дітьми і порушує правила війни - Генштаб

Російський агресор використовує заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: прикривається мирними жителями, розгортає військову техніку в житлових районах.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18:00 27 лютого

Деталі: Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь. На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

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Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС, диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги.

Терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

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У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників.

В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові.

У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.

Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький, зазначають у Генштабі. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон.

Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг.

Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали близько 4500 осіб.

Знищено та пошкоджено літаків – 27 одиниць (уточнюється), гелікоптерів – 26 одиниць, танків ‒ близько 150 , ББМ ‒ понад 700 од., гармат – близько 50, один ЗРК БУК, Чотири РСЗВ БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі, катери – 2 одиниці.

Дослівно: "Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій".