Враг прикрывается женщинами и детьми и нарушает правила войны - Генштаб

Российский агрессор использует запретные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: прикрывается мирными жителями, разворачивает военную технику в жилых районах.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18:00 27 февраля

Детали: Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, станций скорой помощи.

Террористы занимают помещение детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков.

В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.

В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.

Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое, отмечают в Генштабе. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек.

Уничтожено и повреждено самолетов – 27 единиц (уточняется), вертолетов – 26 единиц, танков – около 150, ББМ – более 700 ед., орудий – около 50, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 6 -тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

Дословно: "Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий".