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ССО України обіцяють показати окупантам "українську ніч": краще здатися

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 23:03
ССО України обіцяють показати окупантам українську ніч: краще здатися
фото - Facebook ССО

Сили спеціальних операцій України попереджають російських вояк, що ніч на українській землі для окупанта не буде легкою.

Джерело: сторінка ССО у Facebook

Деталі: Українські військові нагадують окупантам, що вони вторглися на територію суверенної держави і пропонують поки не пізно скласти зброю і здатися. Повідомлення для переконливості написане мовою агресора.

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Дослівно: "Россиянин-окупант, а ты знаешь, что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время, когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время, когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

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Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом.

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!".

Теми: війна
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