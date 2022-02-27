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ССО Украины обещают показать оккупантам "украинскую ночь": лучше сдаться

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:03
ССО Украины обещают показать оккупантам украинскую ночь: лучше сдаться
фото - Facebook ССО

Силы специальных операций Украины предупреждают российских солдат, что ночь на украинской земле для оккупанта не будет легкой.

Источник: страница ССО в Facebook

Детали: Украинские военные напоминают оккупантам, что они вторглись на территорию суверенного государства и предлагают сложить оружие и сдаться. Сообщение для убедительности написано на языке агрессора.

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Дословно: "Россиянин-окупант, а ты знаешь, что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время, когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время, когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

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Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом.

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!".

Темы: война
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