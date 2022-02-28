Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО Украины обещают показать оккупантам "украинскую ночь": лучше сдаться

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:03
фото - Facebook ССО

Силы специальных операций Украины предупреждают российских солдат, что ночь на украинской земле для оккупанта не будет легкой.

Источник: страница ССО в Facebook

Детали: Украинские военные напоминают оккупантам, что они вторглись на территорию суверенного государства и предлагают сложить оружие и сдаться. Сообщение для убедительности написано на языке агрессора.

Дословно: "Россиянин-окупант, а ты знаешь, что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время, когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время, когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!".

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
война
Поляки верят, что впоследствии Путин нападет на них – опрос
По аэропорту в Николаеве нанесли ракетные удары
Оккупанты заняли все админздания Бердянска – и.о. мера
Последние новости
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
Все новости...