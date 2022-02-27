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Окупанти хочуть використати мешканців Херсона для захоплення Києва – ОДА

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 23:22
Окупанти хочуть використати мешканців Херсона для захоплення Києва – ОДА
фото Міноборони

Російські окупанти заволоділи українською військовою формою і під виглядом тероборони планують відправити до Києва ворожу техніку.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст.

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Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати "евакуацію" жителів Херсона.

Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка".

Деталі: Херсонська ОДА просить мешканців міста не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.  

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Теми: ХерсонРосіявійна
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