Оккупанты хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева – ОГА
Воскресенье, 27 февраля 2022, 23:22
Российские оккупанты завладели украинской военной формой и под видом теробороны планируют отправить в Киев вражескую технику.
Источник: Херсонская областная государственная администрация
Дословно: "Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов.
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Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.
Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника".
Детали: Херсонская ОГА просит жителей города не выходить на эвакуацию. Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.
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