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Оккупанты хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева – ОГА

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:22
фото Минобороны

Российские оккупанты завладели украинской военной формой и под видом теробороны планируют отправить в Киев вражескую технику.

Источник: Херсонская областная государственная администрация

Дословно: "Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов.

Завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил ТрО планируют в ближайшие дни организовать "эвакуацию" жителей Херсона.

Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника".

Детали: Херсонская ОГА просит жителей города не выходить на эвакуацию. Власти, ВСУ, тероборона, правоохранители не планируют их проводить.

Темы: ХерсонРосcиявойна
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