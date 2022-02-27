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З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 23:22
З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович
Російський військовий корабель. Фото ілюстративне getty images

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з портів окупованого Криму рушило 11 десантних кораблів для висадки в Одесі, але Збройні Сили України готові до відсічі.

Джерело: брифінг Арестовича

Пряма мова Арестовича: "За оціночними даними, 11 російських великих десантних кораблів, кожен із яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там, можливо, в районі Одеси.

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Вони можуть спробувати висадити десант, але побачимо, як-от... що таке виконання російськими військовими десантної операції, і що таке виконання українськими військовими – оборонної проти десантної операції. Я думаю, що наші виконають усе, як завжди, краще".

Деталі: Арестович також прояснив, що з 4500 втрат особового складу окупаційних військ, українська влада обраховує приблизно 1500 загиблими і 3000 пораненими.

Радник Єрмака розказав, що українські військові ввечері 28 лютого зуміли повернути контроль над Волновахою на Донеччині.

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Він розповів, що окупаційні війська зуміли захопити Бердянськ, тому що там не було підрозділів ЗСУ. 

Крім того, за його словами, у напрямку Херсона продовжують надходити невеликі резервні поповнення російських окупантів з Криму. 

Водночас, Арестович вважає, що російські війська здійснюють тактичний відступ на київському напрямку.

Теми: РосіявійнаОдесаЧорне море
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