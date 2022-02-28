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З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 00:22
Російський військовий корабель. Фото ілюстративне getty images

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з портів окупованого Криму рушило 11 десантних кораблів для висадки в Одесі, але Збройні Сили України готові до відсічі.

Джерело: брифінг Арестовича

Пряма мова Арестовича: "За оціночними даними, 11 російських великих десантних кораблів, кожен із яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там, можливо, в районі Одеси.

Вони можуть спробувати висадити десант, але побачимо, як-от... що таке виконання російськими військовими десантної операції, і що таке виконання українськими військовими – оборонної проти десантної операції. Я думаю, що наші виконають усе, як завжди, краще".

Деталі: Арестович також прояснив, що з 4500 втрат особового складу окупаційних військ, українська влада обраховує приблизно 1500 загиблими і 3000 пораненими.

Радник Єрмака розказав, що українські військові ввечері 28 лютого зуміли повернути контроль над Волновахою на Донеччині.

Він розповів, що окупаційні війська зуміли захопити Бердянськ, тому що там не було підрозділів ЗСУ. 

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Крім того, за його словами, у напрямку Херсона продовжують надходити невеликі резервні поповнення російських окупантів з Криму. 

Водночас, Арестович вважає, що російські війська здійснюють тактичний відступ на київському напрямку.

Теми: РосіявійнаОдесаЧорне море
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