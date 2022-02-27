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Окупанти зайняли всі адмінбудівлі Бердянська – в.о. мера

Валентина Романенко, Роман КравецьНеділя, 27 лютого 2022, 22:33

Виконувач обов'язків мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

Джерело: відеозвернення Свідла, "Громадське"

Пряма мова: "У Будинок виконкому зайшли військові, які представилися російськими солдатами і поінформували, що всі адміністративні будівлі нашого міста під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому.

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Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною".

Деталі: За словами в.о мера, міська влада залишила будівлю виконкому і наразі продовжує свою роботу віддалено.

Журналістка із Бердянська у коментарі "Громадському" розповіла, що російські військові зайшли у місто 27 лютого з двох сторін.

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За її словами, люди в місті почуваються беззахисними. Окупанти також відключили телебачення у місті.

За даними "Громадського" місцева влада в останні дні не робила офіційних заяв.

Крім того, журналісти отримали інформацію, що окупанти зайняли будівлю місцевого телеканалу "ТБ Бердянськ", який належить впливовому бізнесмену міста Олександру Пономарьову.

Нагадаємо: Представник ОПЗЖ Олександр Свідло був обраний секретарем міськради Бердянська, він виконує обов'язки очільника міста з часу відставки Баранова.

Що передувало: 27 лютого у Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Теми: війнаБердянськ
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