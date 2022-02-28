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Из Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей в Одессу, ВСУ готовы к бою – Арестович

Денис КарловскийПонедельник, 28 февраля 2022, 00:22

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из портов оккупированного Крыма двинулись 11 десантных кораблей для высадки в Одессе, но Вооруженные Силы Украины готовы к бою.

Источник: брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы, предварительно.

Они могут попытаться высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными – оборонной против десантной операции. Я думаю, что наши выполнят все, как обычно, лучше".

Детали: Арестович также прояснил, что из 4500 потерь личного состава оккупационных войск украинские власти считают примерно 1500 погибшими и 3000 ранеными.

Советник Ермака рассказал, что украинские военные вечером 28 февраля сумели вернуть контроль над Волновахой Донецкой области.

Он рассказал, что оккупационные войска сумели захватить Бердянск, потому что там не было подразделений ВСУ.

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Кроме того, по его словам, в направлении Херсона продолжают поступать небольшие резервные пополнения российских оккупантов из Крыма.

В то же время Арестович считает, что российские войска совершают тактическое отступление на киевском направлении.

Темы: РосcиявойнаОдессаЧерное море
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