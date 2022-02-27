Из Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей в Одессу, ВСУ готовы к бою – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из портов оккупированного Крыма двинулись 11 десантных кораблей для высадки в Одессе, но Вооруженные Силы Украины готовы к бою.

Источник: брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы, предварительно.

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Они могут попытаться высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными – оборонной против десантной операции. Я думаю, что наши выполнят все, как обычно, лучше".

Детали: Арестович также прояснил, что из 4500 потерь личного состава оккупационных войск украинские власти считают примерно 1500 погибшими и 3000 ранеными.

Советник Ермака рассказал, что украинские военные вечером 28 февраля сумели вернуть контроль над Волновахой Донецкой области.

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Он рассказал, что оккупационные войска сумели захватить Бердянск, потому что там не было подразделений ВСУ.

Кроме того, по его словам, в направлении Херсона продолжают поступать небольшие резервные пополнения российских оккупантов из Крыма.

В то же время Арестович считает, что российские войска совершают тактическое отступление на киевском направлении.