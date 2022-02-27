Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей в Одессу, ВСУ готовы к бою – Арестович

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:22
Из Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей в Одессу, ВСУ готовы к бою – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из портов оккупированного Крыма двинулись 11 десантных кораблей для высадки в Одессе, но Вооруженные Силы Украины готовы к бою.

Источник: брифинг Арестовича

Прямая речь Арестовича: "По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы, предварительно.

Реклама:

Они могут попытаться высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными – оборонной против десантной операции. Я думаю, что наши выполнят все, как обычно, лучше".

Детали: Арестович также прояснил, что из 4500 потерь личного состава оккупационных войск украинские власти считают примерно 1500 погибшими и 3000 ранеными.

Советник Ермака рассказал, что украинские военные вечером 28 февраля сумели вернуть контроль над Волновахой Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Он рассказал, что оккупационные войска сумели захватить Бердянск, потому что там не было подразделений ВСУ.

Кроме того, по его словам, в направлении Херсона продолжают поступать небольшие резервные пополнения российских оккупантов из Крыма.

В то же время Арестович считает, что российские войска совершают тактическое отступление на киевском направлении.

Темы: РосcиявойнаОдессаЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
В Дании сократят штат российского посольства
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: