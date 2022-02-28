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За злочини в Україні російських військових притягнуть до відповідальності – США в ООН

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 01:07
Томас-Грінфілд, фото: Getty Images

Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російських військових притягнуть до відповідальності за вбивства людей і руйнування міст в Україні.

Джерело: Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН у неділю, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Російським офіцерам і солдатам я скажу таке: весь світ спостерігає за вами, документуються всі фото, відео, і ви будете покарані за свої діяння. Ми не залишимо подібні дії безкарними".

"Ми закликаємо Росію вгамувати її небезпечну риторику щодо ядерної зброї. Це питання зачіпає всіх держав-членів".

Деталі: Томас-Грінфілд закликала всіх членів ООН відреагувати на вбивства Росією людей в Україні, підтримати відправку гуманітарної та військової підтримки в Україну, а також усім разом притягнути Росію до відповідальності як агресора.

Постпред США назвала нинішній момент "незвичайним", який потребує надзвичайної відповіді на загрозу міжнародній системі. Вона закликала інші країни "зробити все необхідне, щоби допомогти Україні та її народу".

Томас-Грінфілд також назвала заяву Путіна про переведення ядерних сил РФ у підвищену готовність "ще одним кроком, спрямованим на ескалацію".

За її словами, це сталося попри те, що Росія напала на неядерну державу, а НАТО не загрожує їй нападом та не збирається воювати проти неї в Україні.

Теми: війнаРосіяСШАООН
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