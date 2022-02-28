Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За преступления в Украине российских военных привлекут к ответственности – США в ООН

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:07
За преступления в Украине российских военных привлекут к ответственности – США в ООН
Томас-Гринфилд, фото: Getty Images

Постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские военные будут привлечены к ответственности за убийства людей и разрушение городов в Украине.

Источник: Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН в воскресенье, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Русским офицерам и солдатам я скажу такое: весь мир наблюдает за вами, документируются все фото, видео, и вы будете наказаны за свои деяния. Мы не оставим подобные действия безнаказанными".

Реклама:

"Мы призываем Россию унять ее опасную риторику по поводу ядерного оружия. Этот вопрос затрагивает все государства-члены".

Детали: Томас-Гринфилд призвала всех членов ООН отреагировать на убийства Россией людей в Украине, поддержать отправку гуманитарной и военной поддержки в Украину, а также привлечь Россию к ответственности как агрессора.

Постпред США назвала нынешний момент "необычным", нуждающимся в чрезвычайном ответе на угрозу международной системе. Она призвала другие страны "сделать все необходимое, чтобы помочь Украине и ее народу".

ВИДЕО ДНЯ

Томас-Гринфилд также назвала заявление Путина о переводе ядерных сил РФ в повышенную готовность "еще одним шагом, направленным на эскалацию".

По ее словам, это произошло, несмотря на то, что Россия напала на неядерное государство, а НАТО не угрожает ему нападением и не собирается воевать против него в Украине.

Темы: войнаРосcияСШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: