За преступления в Украине российских военных привлекут к ответственности – США в ООН

Постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские военные будут привлечены к ответственности за убийства людей и разрушение городов в Украине.

Источник: Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН в воскресенье, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Русским офицерам и солдатам я скажу такое: весь мир наблюдает за вами, документируются все фото, видео, и вы будете наказаны за свои деяния. Мы не оставим подобные действия безнаказанными".

"Мы призываем Россию унять ее опасную риторику по поводу ядерного оружия. Этот вопрос затрагивает все государства-члены".

Детали: Томас-Гринфилд призвала всех членов ООН отреагировать на убийства Россией людей в Украине, поддержать отправку гуманитарной и военной поддержки в Украину, а также привлечь Россию к ответственности как агрессора.

Постпред США назвала нынешний момент "необычным", нуждающимся в чрезвычайном ответе на угрозу международной системе. Она призвала другие страны "сделать все необходимое, чтобы помочь Украине и ее народу".

Томас-Гринфилд также назвала заявление Путина о переводе ядерных сил РФ в повышенную готовность "еще одним шагом, направленным на эскалацию".

По ее словам, это произошло, несмотря на то, что Россия напала на неядерное государство, а НАТО не угрожает ему нападением и не собирается воевать против него в Украине.