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Кулеба – росіянам: "Путін втягнувся у війну, а розплачуєтеся за неї ви"

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 01:10
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив росіян про наслідки через рішення агресора розпочати війну з Україною.

Джерело: Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Українці не хотіли цієї війни, але українці будуть воювати за свою землю, за свої будинки. І в нас вже розгорнулася справжня народна війна. Кожен бере в руки зброю і захищає свою країну. Путін втягнувся у війну, а розплачуєтеся за неї ви. Увесь світ об'єднася, щоб підтримати Україну. 

У Путіна гроші не закінчаться, в нього все буде добре. А курс рубля в обміннику полетів у прірву. Російські банки відключаються від міжнародних систем фінансування і ви не зможете навіть своїми картками розрахуватися.

Небо в Європі закрите, ви не зможете сісти на літак і полетіти у відпустку, щоб подивитися світ. І це тільки початок, далі буде гірше…

На жаль, страждати від цієї війни доведеться вам, не кажучи про загиблих росіян на території України, які повернуться додому у мішках. 

Україна ні на кого не нападала і не планує нападати, ми хочемо жити в мирі, але для цього Путін повинен зупинити війну і знищення російської економіки, яке вже почалося і від якого постраждаєте ви. Рятуйте свою країну, вимагайте від Путіна зупинити війну".

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Деталі: За словами українського міністра, це лише початок і далі на росіян чекає інфляція, економіка поповзе вниз, ціни виростуть.

Він додав, що російська влада бреше своєму народу, заявляючи що валютні резерви сильні.

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Теми: війнаРосіяУкраїнаКулеба Дмитро
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