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Кулеба – россиянам: "Путин втянулся в войну, а расплачиваетесь за нее вы"

Алена МазуренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:10
Кулеба – россиянам: Путин втянулся в войну, а расплачиваетесь за нее вы
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО C FACEBOOK

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил россиян о последствиях из-за решения агрессора начать войну с Украиной.

Источник: Кулеба в Instagram

Прямая речь: "Украинцы не хотели этой войны, но украинцы будут воевать за свою землю, свои дома. И у нас развернулась настоящая народная война. Каждый берет на руки оружие и защищает свою страну. Путин втянулся в войну, а расплачиваетесь за нее вы.

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У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо. А курс рубля в обменнике полетел в бездну. Российские банки отключаются от международных систем финансирования и вы не сможете даже своими картами рассчитаться.

Небо в Европе закрыто, вы не сможете сесть на самолет и улететь в отпуск, чтобы посмотреть мир. И это только начало, дальше будет хуже…

К сожалению, страдать от этой войны придется вам, не говоря о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках.

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Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать, мы хотим жить в мире, но для этого Путин должен остановить войну и уничтожение уже начавшейся российской экономики, от которой пострадаете вы. Спасайте свою страну, требуйте от Путина остановить войну".

Детали: По словам украинского министра, это только начало и дальше россиян ждет инфляция, экономика поползет вниз, цены вырастут.

Он добавил, что российские власти лгут своему народу, заявляя, что валютные резервы сильны.

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Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Темы: войнаРосcияУкраинаКулеба Дмитрий
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