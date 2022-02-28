Зеленський поговорив із Варфоломієм: Сподіваємося на мир

Президент Володимир Зеленський у четвертий день війни Росії проти України поговорив зі вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру".

Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте #Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру. February 27, 2022

Нагадаємо: На кордоні України й Білорусі мають відбутися переговори української та російської делегацій: вони можуть початися вже вранці 28 лютого, оскільки представники України довго добираються до кордону.

Росія напала на Україну під ранок 24 лютого, Україну обстрілюють і з території Білорусі.