Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив із Варфоломієм: Сподіваємося на мир

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 00:13

Президент Володимир Зеленський у четвертий день війни Росії проти України поговорив зі вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру".

Реклама:

Нагадаємо: На кордоні України й Білорусі мають відбутися переговори української та російської делегацій: вони можуть початися вже вранці 28 лютого, оскільки представники України довго добираються до кордону. 

ВІДЕО ДНЯ

Росія напала на Україну під ранок 24 лютого, Україну обстрілюють і з території Білорусі.

Теми: Зеленськийцерквавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: