Зеленский поговорил с Варфоломеем: Надеемся на мир

Президент Владимир Зеленский в четвертый день войны России против Украины побеседовал со вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Спасибо за теплый разговор, Ваша Всесвятость Варфоломей. Ваши слова – как руки, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Украинцы чувствуют духовную поддержку и силу ваших молитв. Надеемся на скорое наступление мира".

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Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте #Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Напомним: На границе Украины и Беларуси должны пройти переговоры украинской и российской делегаций: они могут начаться уже утром 28 февраля, поскольку представители Украины долго добираются до границы.

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Россия напала на Украину под утро 24 февраля, Украину обстреливают и с территории Беларуси.