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Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку - джерело

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 00:05
Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку - джерело
кордон України та Білорусі, фото ДПСУ

Перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.

Джерело: джерело УП

Деталі: Як стало відомо виданню, зустріч відбудеться лише у понеділок вранці.

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Що передувало: Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомляв, що перемовини української делегації з росіянами почнуться пізніше, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян", а Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить в результат переговорів на кордоні з Білоруссю, але хай спробують, щоб потім ніхто не сумнівався, що він хотів зупинити війну.

Теми: РосіяБілорусьвійна
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