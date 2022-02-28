Переговори з РФ на українсько-білоруському кордоні пройдуть зранку - джерело

Перемовини української делегації з росіянами, які мають пройти на кордоні України і Білорусі, відбудуться у понеділок зранку.

Джерело: джерело УП

Деталі: Як стало відомо виданню, зустріч відбудеться лише у понеділок вранці.

Що передувало: Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомляв, що перемовини української делегації з росіянами почнуться пізніше, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

Передісторія: