Стадіон у Лісабоні вітав футболіста Яремчука прапорами на підтримку України

Нападника португальського клубу "Бенфіка" українця Романа Яремчука стадіон у Лісабоні зустрів оплесками і прапорами на підтримку України.

Джерело: Суспільне, SL Benfica у twitter

Деталі: Яремчук отримав капітанську пов'язку перед виходом на заміну під час матчу "Бенфіка" – "Віторія Гімараєш".

Увесь стадіон в Лісабоні зустрів українця Романа Яремчука стоячи та оплесками, а також з прапорами на підтримку України і вимогами припинити в Україні воєнні дії.

Українець ледь стримав емоції у цей момент.