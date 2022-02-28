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Стадіон у Лісабоні вітав футболіста Яремчука прапорами на підтримку України

Понеділок, 28 лютого 2022, 01:04
Стадіон у Лісабоні вітав футболіста Яремчука прапорами на підтримку України
скриншот

Нападника португальського клубу "Бенфіка" українця Романа Яремчука стадіон у Лісабоні зустрів оплесками і прапорами на підтримку України.

Джерело: Суспільне, SL Benfica у twitter

Деталі: Яремчук отримав капітанську пов'язку перед виходом на заміну під час матчу "Бенфіка" – "Віторія Гімараєш".

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Увесь стадіон в Лісабоні зустрів українця Романа Яремчука стоячи та оплесками, а також з прапорами на підтримку України і вимогами припинити в Україні воєнні дії.

Українець ледь стримав емоції у цей момент.

Теми: футболУкраїнаПортугалія
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