Стадіон у Лісабоні вітав футболіста Яремчука прапорами на підтримку України
Понеділок, 28 лютого 2022, 01:04
Нападника португальського клубу "Бенфіка" українця Романа Яремчука стадіон у Лісабоні зустрів оплесками і прапорами на підтримку України.
Джерело: Суспільне, SL Benfica у twitter
Деталі: Яремчук отримав капітанську пов'язку перед виходом на заміну під час матчу "Бенфіка" – "Віторія Гімараєш".
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Увесь стадіон в Лісабоні зустрів українця Романа Яремчука стоячи та оплесками, а також з прапорами на підтримку України і вимогами припинити в Україні воєнні дії.
Українець ледь стримав емоції у цей момент.
🇺🇦 United! 🤝#EPluribusUnum #StandWithUkraine pic.twitter.com/oXPlkt9lKj— SL Benfica (@slbenfica_en) February 27, 2022ВІДЕО ДНЯ