У Білорусі провели "референдум" на підтримку змін до Конституції

У Білорусі 27 лютого проходив референдум щодо внесення поправок до Конституції – і нібито більшість громадян підтримали її зміну.

Джерело: Білоруська служба "Радіо Свобода" в Telegram, DW

Деталі: Неділя 27 лютого була основним днем ​​голосування (попереднє розпочалося 22 лютого) на конституційному референдумі у Білорусі. Громадян запитували: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".

Центрвиборчком уже оприлюднив попередні дані "референдуму". За його підрахунками, проголосували 78,63% білорусів.

За даними ЦВК Білорусі, за зміни до Конституції висловилися 65,16% громадян, проти – 10,07%. Що було зроблено ще з 3,4% бюлетенів, не повідомляється.

"Ні війні" пишуть на референдумі білоруси

На виборчих дільницях на референдумі білоруси протестували проти вторгнення Росії в Україну, до якого приєднався Олександр Лукашенко, людей затримували.

Фразу про те, що Конституцію Білорусі потрібно вдосконалити, Олександр Лукашенко говорив не раз, але актуалізував цю тему у 2020 році через протести у зв'язку з невизнанням результату виборів президента, що відбулися 9 серпня.

Метою конституційної реформи аналітики називають формалізацію процедури можливого транзиту влади у країні та створення для нього юридичної бази.

Найважливішою з поправок вважають закріплення у проекті конституції статусу Всебілоруських народних зборів, що існують із 1996 року, але весь цей час не мають нормативної основи своєї діяльності.

Поправки передбачають, що та сама людина може обіймати президентську посаду в Білорусі не більше двох термінів, проте ця норма почне діяти після вступу на посаду новообраного глави держави.

Таким чином, Олександр Лукашенко після нинішньої каденції (закінчується у 2025 році) гіпотетично зможе правити ще 10 років.

Для експрезидентів РБ у проекті конституції закладено особливі гарантії безпеки – їх не можна переслідувати за дії, вчинені під час виконання обов'язків, їм гарантується місце делегата ВНР та довічне членство у Раді Республіки.

При цьому ніхто – крім Олександра Лукашенка – не може обіймати кілька посад одночасно. Лукашенко ж на пропозицію ВНЗ має право залишатися і президентом, і головою зборів.

А от кандидати в президенти мають останні 20 років прожити в Білорусі і не мати посвідки на проживання за кордоном: така вимога позбавляє шансу балотуватися багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

У проекті нової конституції немає наявної в чинній вказівки на те, що Білорусь прагне нейтралітету і має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною.