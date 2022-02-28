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В Беларуси провели "референдум" в поддержку изменений Конституции 

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 01:13

В Беларуси 27 февраля проходил референдум по внесению поправок в Конституцию – и якобы большинство граждан поддержали ее изменение. 

Источник: белорусская служба "Радио Свобода" в Telegram, DW

Детали: Воскресенье 27 февраля было основным днем голосования (предварительное началось 22 февраля) на конституционном референдуме в Беларуси. Граждан спрашивали: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

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Центризбирком уже обнародовал предварительные данные "референдума". По его подсчетам, проголосовали 78,63% белорусов. 

По данным ЦИК, за изменения в Конституцию высказались 65,16% граждан, против – 10,07%. Что было сделано с еще 3,4% бюллетеней, не сообщается.

 
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На избирательных участках на референдуме белорусы протестовали против вторжения России в Украину, к которому присоединился Александр Лукашенко, людей задерживали.

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Фразу о том, что Конституцию Беларуси надо усовершенствовать, Александр Лукашенко говорил не раз, но актуализировал эту тему в 2020 году, из-за протестов в связи с непризнанием результата выборов президента, состоявшихся  9 августа 

Целью конституционной реформы аналитики называют формализацию процедуры возможного транзита власти в стране и создание для него юридической базы.

Самой важной из поправок считают закрепление в проекте конституции статуса Всебелорусского народного собрания, которое существует с 1996 года, но все это время не имеет нормативной основы своей деятельности.

Поправки предполагают, что один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. 

Таким образом, Александр Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) гипотетически сможет править еще 10 лет. 

Для экс-президентов РБ в проекте конституции заложены особые гарантии безопасности – их нельзя преследовать за действия, совершенные во время исполнения обязанностей, им гарантируется место делегата ВНС и пожизненное членство в Совете Республики.

При этом никто – помимо Александра Лукашенко – не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко же по предложению ВНС вправе оставаться и президентом, и председателем собрания.

А вот кандидаты в президенты должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за границей: такое требование лишает шанса баллотироваться многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

В проекте новой конституции нет присутствующего в действующей указания на то, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной. 

Темы: БеларусьреферендумЛукашенко
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