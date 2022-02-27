По Білорусі протестують проти нападу Росії на Україну, є затримані

Перші затримання відбулися на виборчих дільницях на референдумі в Білорусі. Люди збираються великими групами і протестують проти вторгнення Росії в Україну, до якого приєднався Олександр Лукашенко.

Джерело: білоруська редакція "Радіо Свободи", "Zеrkalo"

Деталі: За інформацією РС, таке відбувається "в кількох містах країни", зокрема в Мінську.

Білоруси скандують "Ні війні".

З Мінська, Гродно та Жодіно повідомляють про затримання кількох людей. Зокрема чоловіка за прапор України/

Передісторія: 26 лютого лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів виходити на акції протесту проти війни з Україною.