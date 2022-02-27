По Білорусі протестують проти нападу Росії на Україну, є затримані
Неділя, 27 лютого 2022, 13:52
Перші затримання відбулися на виборчих дільницях на референдумі в Білорусі. Люди збираються великими групами і протестують проти вторгнення Росії в Україну, до якого приєднався Олександр Лукашенко.
Джерело: білоруська редакція "Радіо Свободи", "Zеrkalo"
Деталі: За інформацією РС, таке відбувається "в кількох містах країни", зокрема в Мінську.
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