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Окупанти спалили музей в Іванкові, згоріли роботи Марії Приймаченко

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 02:41

У смт Іванків на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

Джерело: збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця та блогерка Устина Стефанчук

Пряма мова: "В містечку Іванків згорів історико- краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Приймаченко".

Деталі: Устя Стефанчук звинувачує у знищенні культурних цінностей росіян.

Теми: Київська областькультуравійнаРосія
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