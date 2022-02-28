Окупанти спалили музей в Іванкові, згоріли роботи Марії Приймаченко
Понеділок, 28 лютого 2022, 02:41
У смт Іванків на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.
Джерело: збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця та блогерка Устина Стефанчук
Пряма мова: "В містечку Іванків згорів історико- краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Приймаченко".
Деталі: Устя Стефанчук звинувачує у знищенні культурних цінностей росіян.