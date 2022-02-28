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Оккупанты сожгли музей в Иванкове, сгорели работы Марии Приймаченко

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 01:41

В пгт Иванков на севере Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, в котором хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

Источник: собирательница украинской старины и искусства, исследовательница и блоггерша Устина Стефанчук

Прямая речь: "В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко".

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Детали: Устья Стефанчук винит в уничтожении культурных ценностей россиян.

Темы: Киевская областькультуравойнаРосcия
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