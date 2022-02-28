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Кіпр закрив небо для російських літаків

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 02:54
Кіпр закрив небо для російських літаків
фото: Getty Images

Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос заявив, що Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків.

Джерело: Карусос у twitter

Деталі: Карусос повідомив, що NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.

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Міністр уточнив, що Кіпр закрив небо для літаків Росії відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.

Що передувало: Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Теми: КіправіаРосія
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