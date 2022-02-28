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Кіпр закрив небо для російських літаків

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 03:54
фото: Getty Images

Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос заявив, що Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків.

Джерело: Карусос у twitter

Деталі: Карусос повідомив, що NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.

Міністр уточнив, що Кіпр закрив небо для літаків Росії відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.

Що передувало: Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

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Теми: КіправіаРосія
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