Кіпр закрив небо для російських літаків
Понеділок, 28 лютого 2022, 02:54
Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос заявив, що Кіпр закриває повітряний простір для російських літаків.
Джерело: Карусос у twitter
Деталі: Карусос повідомив, що NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.
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Міністр уточнив, що Кіпр закрив небо для літаків Росії відповідно до рішення ЄС, адже раніше пристав на такі умови.
Що передувало: Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.