Кипр закрыл небо для российских самолетов
Понедельник, 28 февраля 2022, 02:54
Министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявил, что Кипр закрывает воздушное пространство для российских самолетов.
Источник: Карусос в twitter
Детали: Карусос сообщил, что NOTAM начал действовать с полуночи 28 февраля для закрытия воздушного пространства для российских самолетов.
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Министр уточнил, что Кипр закрыл небо для самолетов России в соответствии с решением ЕС, ведь раньше согласился на такие условия.
Что предшествовало: Большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.