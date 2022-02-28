Кипр закрыл небо для российских самолетов

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявил, что Кипр закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

Источник: Карусос в twitter

Детали: Карусос сообщил, что NOTAM начал действовать с полуночи 28 февраля для закрытия воздушного пространства для российских самолетов.

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Министр уточнил, что Кипр закрыл небо для самолетов России в соответствии с решением ЕС, ведь раньше согласился на такие условия.

Что предшествовало: Большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.