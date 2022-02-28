Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета

Євген КізіловПонеділок, 28 лютого 2022, 04:46

У багатоквартирний будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета.

Джерело: Суспільне, Держспецзв'язку, ДСНС "Українській правді"

Дослівно: "02:45 У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Кількість травмованих наразі не відома. Інформація оновлюється".

Деталі: Як повідомив речник ДСНС в області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За його словами, травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.

Як повідомили у ДСНС "Українській правді", обстріл російянами Чернігова почався 28 лютого з друго ночі. Снаряд влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55. Загорілися дві квартири на першому та другому поверсі.

Теми: Чернігіввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість

США закрили небо для російських літаків

фотоВ Україні ліквідовано російського полковника Ісайкіна

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

Усі новини...
Чернігів
Два ворожі снаряди влучили у дитсадок і магазин у Чернігові: без жертв
Жителів Києва та Чернігова попереджають про складну ніч – очікують обстрілів росіян
Під Черніговом ЗСУ знищили два ворожі танки і ще кілька захопили
Останні новини
08:34
Жителі Баштанки відібрали у ворога і спалили комплекс "Панцир-С" – Філатов
08:34
фото Захисники на одній БМП захопили 6 російських танків під Харковом – журналіст
08:32
Прем’єр Польщі: потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро
08:29
фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції
08:25
Москва: Поліція затримала дітей, які прийшли з плакатами "Ні війні" до посольства України
08:10
Ющенко звернувся до Путіна і росіян: Ви – чума і кати
08:08
Українським військовим вдалося відтіснити росіян до кордону
07:56
Авіабомбування Житомира: з'явились деталі атаки
07:50
Ворог намагається підійти до Києва і наступати на всіх напрямках, але всюди зазнає втрат – Генштаб
07:40
Сумщина: Трасу Кіпті-Бачівськ звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона
Усі новини...