У багатоквартирний будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета.

Джерело: Суспільне, Держспецзв'язку, ДСНС "Українській правді"

Дослівно: "02:45 У житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижніх поверхи. Кількість травмованих наразі не відома. Інформація оновлюється".

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Деталі: Як повідомив речник ДСНС в області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За його словами, травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.

Як повідомили у ДСНС "Українській правді", обстріл російянами Чернігова почався 28 лютого з друго ночі. Снаряд влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55. Загорілися дві квартири на першому та другому поверсі.