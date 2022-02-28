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В жилой дом в центре Чернигова попала ракета

Евгений КизиловПонедельник, 28 февраля 2022, 03:46

В многоквартирный дом в центре Чернигова попала вражеская ракета.

Источник: Общественное, Госспецсвязи, ГСЧС "Украинской правде"

Дословно: "02:45 В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно. Информация обновляется".

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Детали: Как сообщил спикер ГСЧС в области Александр Ивченко, в результате пожара пострадала одна женщина. По его словам, травмы у нее незначительные, пожар ликвидирован.

Как сообщили в ГСЧС "Украинской правде", обстрел россиянами Чернигова начался 28 февраля в два часа ночи. Снаряд попал в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная, 55. Загорелось две квартиры на первом и втором этаже.

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Темы: Черниговвойна
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