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Байден обговорить із союзниками ситуацію в Україні

Понеділок, 28 лютого 2022, 06:14
фото: Getty Images

28 лютого відбудеться відеоконференція лідерів США, ЄС, НАТО, Канади, Японії та ще шести європейських держав для обговорення ситуації в Україні.

Джерело: пресслужба прем’єр-міністра Канади

Деталі: У повідомленні пресслужби ідеться про те, що Джастін Трюдо візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО.

Темою зустрічі у форматі відеозв’язку буде обговорення ситуації в Україні.

Згодом, о 18:30 за місцевим часом, Трюдо виступить у Палаті громад і повідомить реакцію Канади на ситуацію в Україні.

Нагадаємо: Президент Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену, щоби обговорити подальші скоординовані дії через війну з Росією.

Теми: війнаЄСНАТОБайден
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