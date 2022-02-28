Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Понедельник, 28 февраля 2022, 06:14
фото: Getty Images

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Источник: пресс-служба премьер-министра Канады

Детали: В сообщении пресс-службы говорится, что Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи в формате видеосвязи станет обсуждение ситуации в Украине.

Впоследствии в 18:30 по местному времени Трюдо выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.

Напомним: Президент Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить дальнейшие скоординированные действия в результате войны с Россией

Темы: войнаЕСНАТОБайден
powered by lun.ua
Главное сегодня

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ

ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Все новости...
война
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог
Резников: В войне произошел настоящий перелом, она стала европейской
Последние новости
19:00
В Украину с начала войны вернулись почти 140 тысяч мужчин
18:57
CBRE частично уходит из России
18:55
Войска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова
18:51
"Победа ценнее тюльпанов": что украинцы думают о 8 марта во время войны
18:46
фото, видео"Залечь на Волыни": СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в терроборону
18:46
Пентагон считает, что в Украине погибли от 2 до 4 тысяч российских оккупантов
18:35
Великобритания отказывается от российской нефти
18:34
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
18:33
В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово
18:31
Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов
Все новости...