Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Источник: пресс-служба премьер-министра Канады

Детали: В сообщении пресс-службы говорится, что Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

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Темой встречи в формате видеосвязи станет обсуждение ситуации в Украине.

Впоследствии в 18:30 по местному времени Трюдо выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.

Напомним: Президент Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить дальнейшие скоординированные действия в результате войны с Россией