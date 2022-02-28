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Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Понедельник, 28 февраля 2022, 05:14
Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине
фото: Getty Images

28 февраля состоится видеоконференция лидеров США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и шести европейских государств для обсуждения ситуации в Украине.

Источник: пресс-служба премьер-министра Канады

Детали: В сообщении пресс-службы говорится, что Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

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Темой встречи в формате видеосвязи станет обсуждение ситуации в Украине.

Впоследствии в 18:30 по местному времени Трюдо выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.

Напомним: Президент Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить дальнейшие скоординированные действия в результате войны с Россией

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Темы: войнаЕСНАТОБайден
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