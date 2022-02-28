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Пентагон на угрозы Путина ядерным оружием: Мы способны защитить себя и союзников

Понедельник, 28 февраля 2022, 07:08
Здание Пентагона в США. Фото: getty images

В Пентагоне в ответ на угрозы президента России Владимира Путина заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров".

Источник: представитель Министерства обороны США, цитирует сайт Пентагона

Прямая речь: "Мы убеждены в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает сферу стратегического сдерживания".

Детали: В ведомстве сообщают, что "официальные лица США не сомневаются в сообщениях, что Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности".

Об этом заявил высокопоставленный чиновник из Минобороны США на брифинге.

"У нас нет оснований сомневаться в подлинности этих сообщений", - сказал чиновник.

В ведомстве также заявляют, что такой шаг Путина не нужен, поскольку со стороны НАТО для России никогда не было угрозы, как и со стороны Украины.

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Также в сообщении Минобороны отмечают: "Украинцы оказывают жесткое сопротивление вторжению российских войск, сказал чиновник, добавив, что ни один крупный город Украины до сих пор не был захвачен".

Кроме того, чиновник отметил, что США и НАТО продолжают оказывать Украине летальное оружие и другую помощь.

Темы: СШАПутинядерное оружие
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