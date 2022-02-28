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В Україні більше не звучатиме "Русское радио"

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 07:17

Група радіостанцій TAVR Media змінить назву та переформує "Русское радио Україна" – після війни в ефірі звучатиме нова радіостанція.

Джерело: офіційне повідомлення від групи радіостанцій TAVR Media

Дослівно TAVR Media: "У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону "Єдині новини". Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент. Ми всі єдині у відповідальності за правду, яку чує український народ!".

Деталі: У компанії додали, що також прийняли рішення про зміну назви та суттєве переформатування роботи "Русского радио Україна" після завершення марафону.

У групі TAVR Media зазначили, що ще "з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але  знали, що "Русское радио" слухають на сході, півдні, окупованих територіях України і в Криму.

У групі підкреслили, що тоді зберегли радіостанцію, бо "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення".

"Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція. Слава Україні! Героям слава!", – підсумували в TAVR Media.

Теми: Українавійна
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