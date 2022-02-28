В Україні більше не звучатиме "Русское радио"

Група радіостанцій TAVR Media змінить назву та переформує "Русское радио Україна" – після війни в ефірі звучатиме нова радіостанція.

Джерело: офіційне повідомлення від групи радіостанцій TAVR Media

Дослівно TAVR Media: "У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону "Єдині новини". Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент. Ми всі єдині у відповідальності за правду, яку чує український народ!".

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Деталі: У компанії додали, що також прийняли рішення про зміну назви та суттєве переформатування роботи "Русского радио Україна" після завершення марафону.

У групі TAVR Media зазначили, що ще "з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але знали, що "Русское радио" слухають на сході, півдні, окупованих територіях України і в Криму.

У групі підкреслили, що тоді зберегли радіостанцію, бо "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення".

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"Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція. Слава Україні! Героям слава!", – підсумували в TAVR Media.