Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні більше не звучатиме "Русское радио"

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 06:17
В Україні більше не звучатиме Русское радио

Група радіостанцій TAVR Media змінить назву та переформує "Русское радио Україна" – після війни в ефірі звучатиме нова радіостанція.

Джерело: офіційне повідомлення від групи радіостанцій TAVR Media

Дослівно TAVR Media: "У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону "Єдині новини". Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент. Ми всі єдині у відповідальності за правду, яку чує український народ!".

Реклама:

Деталі: У компанії додали, що також прийняли рішення про зміну назви та суттєве переформатування роботи "Русского радио Україна" після завершення марафону.

У групі TAVR Media зазначили, що ще "з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати", але  знали, що "Русское радио" слухають на сході, півдні, окупованих територіях України і в Криму.

У групі підкреслили, що тоді зберегли радіостанцію, бо "це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення".

ВІДЕО ДНЯ

"Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція. Слава Україні! Героям слава!", – підсумували в TAVR Media.

Теми: Українавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Україна
Росіяни підбили британський танк Challenger 2 – ЗМІ
Незабаром іноземці зможуть онлайн відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні - постанова
Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: