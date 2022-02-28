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В Украине больше не будет звучать "Русское радио"

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 06:17
В Украине больше не будет звучать Русское радио

Группа радиостанций TAVR Media изменит название и переформирует "Русское радио Украина" – после войны в эфире будет звучать новая радиостанция.

Источник: официальное сообщение от группы радиостанций TAVR Media

Дословно TAVR Media: "В первые дни после начала войны радиостанции группы TAVR Media присоединились к максимально эффективной инициативе информационного марафона "Единые новости". Мы прекратили трансляцию развлекательного и музыкального контента и стали в один строй с телеканалами, пуская в свои эфиры единый государственный информационный контент. Мы все едины в ответственности за правду, которую слышит украинский народ!

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Детали: В компании добавили, что также приняли решение об изменении названия и существенном переформатировании работы "Русского радио Украина" после завершения марафона.

В группе TAVR Media отметили, что еще "с 2014 года отлично понимали и чувствовали свои репутационные потери", но знали, что "Русское радио" ​​слушают на востоке, юге, оккупированных территориях Украины и в Крыму.

В группе подчеркнули, что тогда сохранили радиостанцию, поскольку "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение".

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"Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция. Слава Украине! Героям слава!", – подытожили в TAVR Media.

Темы: Украинавойна
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