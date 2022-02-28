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Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 07:36
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Британское издание The Times сообщает, что в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.

Источник: The Times

Дословно The Times: "Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату".

Детали: Сообщается, что информация об их замысле достигла украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Столичные власти предупредили мирных жителей, что всех, кто будет выходить на улицу в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.

По данным издания, вагнеровцы ждут зеленого света от Кремля, чтобы атаковать, а в их расстрельный список также входят премьер, весь Кабинет министров, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, которые стали знаковыми фигурами на передовой столицы, – в общем 23 человека.

Источники Times сообшли, что в январе в Украину прибыло от 2000 до 4000 наемников с разными задачами.

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Некоторых отправили в удерживаемые боевиками Донецкую и Луганскую области, а 400 человек, которым поручили ликвидировать Зеленского, направились в Киев из Беларуси.

Издание со ссылкой на источники пишет, что группа якобы отслеживает Зеленского и его коллег по их мобильным телефонам, и якобы всегда знает, где они находятся.

Другой источник утверждает, что наемным убийцам приказали притормозить, пока Путин на этой неделе ведет "мирные переговоры" с Зеленским.

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Темы: ЗеленскийВагнерПутинвойна
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