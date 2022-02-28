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У Києві запрацюють продуктові магазини і транспорт

Понеділок, 28 лютого 2022, 07:54

28 лютого з з восьмої години ранку закінчується посилена комендантська година у Києві, запрацює громадський транспорт та продуктові магазини. 

Джерело: коментар першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Деталі: Киян однаково просять не виходити на вулиці без нагальної потреби. Вночі було кілька сутичок з диверсійними групами, але загалом ситуація була спокійна.

Пряма мова: "В цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва.

Місто зробило все, аби сьогодні магазини відкрилися і були наповнені продуктами харчування та іншими продуктами першої необхідності". 

Додатково: З 08-ї ранку запрацює наземний громадський транспорт і навіть метро. Щоправда поїзди підземки будуть ходити набагато рідше, ніж зазвичай.

Важливо: комендантська година не скасована взагалі: із 28 лютого вона буде тривати, як було раніше, із 22:00 до 7:00.

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Теми: Київвійна
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