Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві запрацюють продуктові магазини і транспорт

Понеділок, 28 лютого 2022, 06:54

28 лютого з з восьмої години ранку закінчується посилена комендантська година у Києві, запрацює громадський транспорт та продуктові магазини. 

Джерело: коментар першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Деталі: Киян однаково просять не виходити на вулиці без нагальної потреби. Вночі було кілька сутичок з диверсійними групами, але загалом ситуація була спокійна.

Реклама:

Пряма мова: "В цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва.

Місто зробило все, аби сьогодні магазини відкрилися і були наповнені продуктами харчування та іншими продуктами першої необхідності". 

Додатково: З 08-ї ранку запрацює наземний громадський транспорт і навіть метро. Щоправда поїзди підземки будуть ходити набагато рідше, ніж зазвичай.

ВІДЕО ДНЯ

Важливо: комендантська година не скасована взагалі: із 28 лютого вона буде тривати, як було раніше, із 22:00 до 7:00.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: