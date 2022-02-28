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В Киеве заработают продуктовые магазины и транспорт

Понедельник, 28 февраля 2022, 06:54

28 февраля с восьми часов утра заканчивается усиленный комендантский час в Киеве, заработает общественный транспорт и продуктовые магазины.

Источник: комментарий первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Детали: Киевлян все равно просят не выходить на улицы без необходимости. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами, но ситуация была спокойная.

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Прямая речь: "В эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, когда после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.

Город сделал все, чтобы сегодня магазины открылись и были наполнены продуктами питания и другими продуктами первой необходимости".

Дополнительно: С 08 утра заработает наземный общественный транспорт и даже метро. Правда поезда подземки будут ходить гораздо реже обычного.

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Важно: комендантский час не отменен вообще, с 28 февраля он продлится, как было раньше, с 22:00 до 7:00.

Темы: Киеввойна
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