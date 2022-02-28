Ситуація в регіонах України станом на ранок понеділка
28 лютого триває п'ятий день війни РФ проти України, агресор зустрів шалений опір і наразі дезорієнтований.
Джерело: Українська правда
Деталі: Загалом ніч на понеділок пройшла відносто спокійно, якщо порівнювати з попередніми днями, коли по всій лінії фронту буде дуже гаряче. Серйозні бої з агресором - на східному напрямку.
Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.
Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.
Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.
Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!
Запорізька область: Бердянськ окуповано.
Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.
Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.
Вінниця: відносно спокійно.
Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом
Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.
Полтава — відносно тихо.
У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.
Луганщина. Ніч відносно спокійно. На ранок — дванадцять одиниць техніки, з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.
Донеччина. Тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.
Тернопіль: спокійно
Одеса: ніч в місті — відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ
Івано-Франківськ: ситуація спокійна
Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом — ситуація стабільна.
Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована
Харківщина: Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.
Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.
Львівщина: ситуація спокійна.