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Ситуація в регіонах України станом на ранок понеділка

"Українська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 07:28

28 лютого триває п'ятий день війни РФ проти України, агресор зустрів шалений опір і наразі дезорієнтований.

Джерело: Українська правда

Деталі: Загалом ніч на понеділок пройшла відносто спокійно, якщо порівнювати з попередніми днями, коли по всій лінії фронту буде дуже гаряче. Серйозні бої з агресором - на східному напрямку.

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Житомирщина: цілу ніч сирени. Загалом ситуація контрольована.

Кіровоградщина: ніч пройшла відносно спокійно.

Волинь: тихо. Повітряних тривог не було.

ВІДЕО ДНЯ

Херсон: у місті ніч була тиха. У Каховці гради сильні!

Запорізька область: Бердянськ окуповано.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, іншого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами.

Рівне: Сьогодні вперше з початку війни в місті не було вранці повітряної тривоги.

Вінниця: відносно спокійно.

Хмельницький: Спокійно. Але була повітряна тривога. Область прийняла 20 тисяч людей, в тому числі які слідували транзитом

Черкаси: останній відбій повітряної тривоги був о 3 ранку. Відтоді — спокійно. На ранок в Черкасах — повітряна тривога.

Полтава — відносно тихо.

У Чернівцях вночі вперше була повітряна тривога.

Луганщина. Ніч відносно спокійно.  На ранок — дванадцять одиниць техніки,  з них 4 танки рушили у бік Сватового. Повітряна тривога.

Донеччина. Тяжкі бої за Маріуполь і Волноваху.

Тернопіль: спокійно

Одеса: ніч в місті — відносно спокійно. Ситуація в області під контролем ЗСУ

Івано-Франківськ: ситуація спокійна

Миколаївщина: кілька разів в ночі тривога, загалом — ситуація стабільна.

Дніпро: відносно тихо, ситуація контрольована

Харківщина: Всю ніч відбивали  наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста. Місто під контролем.

Київщина: Повітряні тривоги. Гаряче було під Ірпенем, на вишгордоському напрямі, обстріли. Ситуація контрольована ЗСУ.

Львівщина: ситуація спокійна.

Теми: Українавійна
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