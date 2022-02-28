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Ситуация в регионах Украины по состоянию на утро понедельника

"Украинская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 08:28

28 февраля длится пятый день войны РФ против Украины, агрессор встретил яростное сопротивление и в настоящее время дезориентирован.

Источник: Украинская правда

Детали: В целом ночь на понедельник прошла относительно спокойно почти во всех регионах, кроме восточного направления - там были ожестоженные бои.

Житомирщина: всю ночь сирены. В общем, ситуация контролируемая.

Кировоградщина ночь прошла относительно спокойно.

Волынь: тихо. Воздушных тревог не было.

Херсон: в городе ночь была тихая. В Каховке грады сильные!

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Запорожская область: Бердянск оккупирован.

Вражеская техника наблюдается в разных громадах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Ровно: Сегодня впервые с начала войны в городе не было утром воздушной тревоги.

Винница: относительно спокойно.

Хмельницкий: Спокойно. Но была воздушная тревога. Область приняла 20 тысяч человек, в том числе следовавших транзитом

Черкассы: последний отбой воздушной тревоги был в 3 утра. С тех пор спокойно. На утро в Черкассах – воздушная тревога.

Полтава: относительно тихо.

В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.

Луганщина. Ночь относительно спокойна. Наутро — двенадцать единиц техники, из них 4 танка двинулись в сторону Сватового. Воздушная тревога.

Донетчина. Тяжелые бои за Мариуполь и Волноваху.

Тернополь: спокойно.

Одесса: ночь в городе – относительно спокойно. Ситуация в области под контролем ВСУ.

Ивано-Франковск: ситуация спокойная.

Николаевщина: несколько раз ночью тревога, в целом, ситуация стабильная.

Днепр: относительно тихо, ситуация контролируемая.

Харьковщина: Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.

Киевщина: Воздушные тревоги. Горячее было под Ирпенем, на вышгордском направлении, обстрелы. Ситуация контролируется ВСУ.

Львовщина: ситуация спокойная.

Темы: Украинавойна
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