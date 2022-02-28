Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила орієнтовні втрати російської армії станом на ранок п'ятого дня вторгнення в Україну.

Джерело: Facebook-сторінка Ганни Маляр

Дослівно: "Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

Літаки 29

гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)".

Деталі: Щодо особового складу, то, скоріше за все, йдеться сукупно про вбитих, поранених і захоплених в полон.

Маляр пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі.

Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.