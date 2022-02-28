Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:07
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила орієнтовні втрати російської армії станом на ранок п'ятого дня вторгнення в Україну.
Джерело: Facebook-сторінка Ганни Маляр
Дослівно: "Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00
- Літаки 29
- гелікоптери 29
- Танки 191
- Бойові броньовані машини 816
- Гармат 74
- ЗРК БУК 1
- Град 21
- Автомобільна техніка 291
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 3
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО 5
- Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)".
Деталі: Щодо особового складу, то, скоріше за все, йдеться сукупно про вбитих, поранених і захоплених в полон.
Маляр пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі.
Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.