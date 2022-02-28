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Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків

Альона Мазуренко Понеділок, 28 лютого 2022, 08:07
Втрати ворога: 5300 людей, майже 200 танків і 30 літаків
фото: Генштаб

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила орієнтовні втрати російської армії станом на ранок п'ятого дня вторгнення в Україну.

Джерело: Facebook-сторінка Ганни Маляр 

Дослівно: "Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

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  • Літаки 29
  • гелікоптери 29
  • Танки 191
  • Бойові броньовані машини 816
  • Гармат 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобільна техніка 291
  • Цистерни 60
  • БпЛА ОТР 3
  • Кораблі/катери 2
  • Засоби ППО 5
  • Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)".

Деталі: Щодо особового складу, то, скоріше за все, йдеться сукупно про вбитих, поранених і захоплених в полон.

Маляр пояснила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

Крім того, інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі.

ВІДЕО ДНЯ

Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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