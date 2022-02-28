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Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 09:07
фото: Генштаб

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро пятого дня вторжения России в Украину.

Источник: Facebook-страница Анны Маляр

Дословно: "Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

  • Самолеты 29
  • Вертолеты 29
  • Танки 191
  • Боевые бронированные машины 816
  • Пушек 74
  • ЗРК БУК 1
  • Град 21
  • Автомобильная техника 291
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 3
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО 5
  • Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)".

Детали: Что касается личного состава, то, скорее всего, речь идет совокупно об убитых, раненых и захваченных в плен.

Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию могут получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.

Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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