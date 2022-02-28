Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро пятого дня вторжения России в Украину.

Источник: Facebook-страница Анны Маляр

Дословно: "Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

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Самолеты 29

Вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушек 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

Цистерны 60

БПЛА ОТР 3

Корабли/катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)".

Детали: Что касается личного состава, то, скорее всего, речь идет совокупно об убитых, раненых и захваченных в плен.

Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию могут получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.

ВИДЕО ДНЯ

Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.