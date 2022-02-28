Потери врага: 5300 человек, почти 200 танков и 30 самолетов
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро пятого дня вторжения России в Украину.
Источник: Facebook-страница Анны Маляр
Дословно: "Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00
- Самолеты 29
- Вертолеты 29
- Танки 191
- Боевые бронированные машины 816
- Пушек 74
- ЗРК БУК 1
- Град 21
- Автомобильная техника 291
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 3
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО 5
- Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)".
Детали: Что касается личного состава, то, скорее всего, речь идет совокупно об убитых, раненых и захваченных в плен.
Маляр объяснила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры, в первую очередь, сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию могут получить только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени.
Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
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