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Ходорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Світлана КізіловаПонеділок, 28 лютого 2022, 09:44
Скрин

Перед нападом на Україну президент країни-агресора Володимир Путін поспіхом вивів свою дорогоцінну супер-яхту Graceful з німецького порту в Гамбурзі, побоюючись, що втратить свій скарб через санкції Заходу.

Джерело: Фактор

Деталі: Ще 7 лютого німецьке видання Bild написало про вихід Graceful з Гамбурга, назвавши це втечею в страху перед конфіскацією.

За приблизними оцінками, ціна путінської яхти Graceful становить близько 100 мільйонів доларів.

Яхти Путіна
Яхти Путіна

Медіа "Фактор" оприлюднив детальний опис дорогоцінного судна Путіна. За даними видання, цю яхту президенту РФ подарував олігарх Роман Обрамович.

Довідково: "Фактор" є проєктом Михайла Ходорковського, російського опозиціонера та противника Путіна.

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Нагадаємо: Сполучені Штати приєднуються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії володимира і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також членів російської ради безпеки.

Теми: Путінсанкції
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